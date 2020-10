Würzburg: Uniklinik beteiligt sich an Palliativpatienten-Projekt

Die Versorgung von Palliativpatienten in Pandemiezeiten soll sich verbessern. Die Uniklinik Würzburg und weitere Einrichtungen und Kooperationspartner aus Deutschland wollen deshalb im Rahmen des Projektes „PallPan“ gemeinsam eine nationale Strategie für den Umgang mit Palliativpatienten in Pandemiezeiten erarbeiten. Bis kommenden März soll sie stehen. Das Uniklinikum Würzburg spezialisiert sich dabei auf die stationäre Versorgung von Palliativpatienten. Noch in diesem Herbst wollen die Würzburger dazu eine bundesweite Online-Befragung unter Fachkräften – darunter Ärzte, Pfleger und Therapeuten – starten. Erste Ergebnisse sollen Ende des Jahres vorliegen.