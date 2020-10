Bei einem Unfall in Lohr ist am Montagabend ein Krankenwagen schwer beschädigt worden – drei Personen wurden verletzt. Der Krankentransportwagen, der sich nicht auf einer Einsatzfahrt befand, krachte an der Kreuzung B26/Jahnstraße frontal in die Beifahrerseite eines PKW. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die B26 war für fast zwei Stunden gesperrt.