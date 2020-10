Burgsinn: Zigarettenautomat geklaut

Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte in Burgsinn einen Zigarettenautomaten geklaut. Gegen 3:30h gab es einen lauten Knall in der Hauptstraße. Als ein Bewohner daraufhin aus dem Fenster sah, fuhr ein dunkles Fahrzeug Richtung Mittelsinn. Es könnte ein Kombi gewesen sein. Dann stellte der Mann fest, dass der Zigarettenautomat an seiner Hauswand weg war. Der Schaden am Gebäude geht in die Hunderte – die Beute hat allerdings einen Wert von rund 5.000 Euro. In den vergangenen Wochen gab es schon mehrere Diebstähle von Zigarettenautomaten in den Kreisen Main-Spessart, Schweinfurt und Hassberge. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise.