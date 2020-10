WÃ¼rzburg: Endspurt auf der hÃ¶chsten Baustelle der Stadt

Seit etwa einem Jahr laufen die Sanierungsarbeiten am Turm der Neubaukirche in Würzburg – es ist die höchste Baustelle der ganzen Stadt. Der Turm misst nämlich 79,57 Meter. Das Gebäude ist mehr als 400 Jahre alt und musste generalüberholt werden: Witterung, Schadstoffe in der Luft und Vogelkot haben Schäden hinterlassen: Die Fassade bröckelte. Inzwischen ist sie wieder sauber, repariert und hat neue Fugen, die insgesamt eine Länge von mehr als elf Kilometern ergeben. Wenn das Wetter mitspielt, soll der Turm Ende des Jahres fertig saniert sein – das Oktogon ist es sogar schon. Das ist der achteckige Teil unter der Kuppel. Für die nächsten 30 Jahre sollen am Turm dann keine Sanierungen nötig sein – die aktuelle kostet rund 2,3 Millionen Euro. Die Neubaukirche gehört der Uni Würzburg und wird als Fest-Aula zum Beispiel für Veranstaltungen genutzt.

