Würzburg: Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern steht ein 61-jähriger Mann am Mittwoch vor dem Landgericht Würzburg. Seit über einem Jahr sitzt er in Untersuchungshaft. Der Mann soll unter anderem die damals elf-jährige Tochter seiner Lebenspartnerin – für die er eine Art Vaterrolle innehatte – nackt gefilmt haben, während er sexuelle Handlungen an ihr vornahm. Bilder des Mädchens, sowie weiterer Kinder und Jugendlicher soll er auch in Chats verschickt haben. In den Gesprächen über verschiedene online Plattformen habe der 61-jährige zudem von seinen Taten erzählt. Dort habe er auch die Tochter einer Bekannten für sexuelle Dienste angeboten. Bei einer Durchsuchung Ende März 2018 stellten die Beamten auf PC, Laptop und Handy insgesamt 485 Kinderporno-Bilder und elf – Videos sicher. Bei zwei weiteren Überprüfungen fand die Polizei erneut Kinderporno-Dateien bei dem Mann.