Unterfranken: Mehr als 100 rechtsextreme Straftaten dieses Jahr

Rechtsextreme Straftaten und Gewalt sind auch bei uns in Unterfranken weiter ein Thema – bis Anfang September registrierte das Landeskriminalamt mehr als 100 solcher Delikte. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt rund 170 davon. Darunter fallen entsprechende Propagandadelikte, Volksverhetzung, Bedrohung und Körperverletzung. Den Zahlen nach verteilen sich die Straftaten in ganz Unterfranken – einen Hotspot gibt es also nicht. In der Stadt Würzburg gab es bisher 24 Straftaten, im Kreis zehn. In den Kreisen Main-Spessart und Kitzingen waren es neun beziehungsweise fünf. Insgesamt fiel in den letzten vier Jahren die Kriminalität von rechts in Unterfranken zwischen doppelt und viermal so hoch aus, wie die von links.