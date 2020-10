Würzburg: Corona – sieben Neuinfektionen in Stadt und Landkreis

In Würzburg Stadt und Landkreis gibt es weiter wenige Corona-Neuinfektionen. Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag sieben neue Fälle. Vier davon stammen aus der Stadt Würzburg, drei aus dem Landkreis. Mit den neuen Fällen steigen auch die 7-Tage-Inzidenzen leicht. In der Stadt liegt sie jetzt bei 21,11, im Landkreis bei 11,12. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Einwohner auf 100.000 Einwohner sich binnen der vergangenen Woche mit Corona infiziert haben. Der bundesweite Corona-Warn- und Alarmwert liegt bei 35, beziehungsweise 50. Der Landkreis Kitzingen meldet auf seiner Website eine Neuinfektion. Die Inzidenz ist laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 9,9. In Main-Spessart gibt es laut LGL auch einen weiteren Corona-Fall. Die Inzidenz liegt bei 10,29.