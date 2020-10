Würzburg: Erste Bilanz zur Verkehrskampagne

Seit Montag werden Auto- und Radfahrer in Würzburg stärker kontrolliert: Denn es läuft eine Verkehrskampagne zum Thema „Die ‚Schwächsten‘ im Fokus“. Die Stadt zieht jetzt eine erste Zwischenbilanz. Am Montag hatten Stadt und Polizei Schwerkontrollpunkte zur „Schulwegsicherung“ durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 22 Parkverstöße gebührenpflichtig verwarnt und zusätzlich Fahr- und Halteverstöße mündlich verwarnt. Konkret wurde an der Goetheschule, der Maria-Ward-Schule und der Josef-Grundschule Grombühl kontrolliert. Noch bis Freitag kontrollieren Stadt und Polizei gemeinsam verstärkt den Verkehr. Die Aktionswoche soll auf einen rücksichtsvollen Umgang mit Kindern, Senioren, Radfahrern und Menschen mit Behinderungen im Straßenverkehr aufmerksam machen.