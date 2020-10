Würzburg: Einbahnregelung in der Zeller Straße problematisch

Fünf Wochen nach der Einführung der Einbahnregelung in der Würzburger Zeller Straße ist die Polizei nicht zufrieden. Denn bei ihr und der Stadt werden immer mehr Beschwerden eingereicht. Dabei geht es um verschiedene Probleme: Anlieger seien wegen gefährlicher Wendemanöver genervt, das Deutschhaus-Gymnasium um die Mittagszeit kaum zu erreichen und Rückstaus sorgten für Frust bei Pendlern. Die Polizei hat deshalb an mehreren Tagen verschärft kontrolliert. Auch das Tiefbauamt hat reagiert und Beschilderungen optimiert, so ein Sprecher der Polizei. Ein Problem sei aber unter anderem, dass Navigationssysteme nach wie vor in beide Richtungen durch die Zeller Straße führen.