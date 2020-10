Schwarzach: Internet und Telefon gehen wieder - Leitung angebaggert

Rund um Schwarzach ist für viele Haushalte in den letzten beiden Tagen Telefon und Internet ausgefallen – jetzt funktioniert die Versorgung aber wieder. Wie die Telekom bestätigt wurde bei Bauarbeiten ein Kabel durchtrennt. Ein Bagger hatte die Leitung bei Arbeiten an der A3 bei Kitzingen-Hörblach versehentlich erwischt. Dadurch fiel die Telefon- und Internetversorgung in rund 1.200 Haushalten rund um Schwarzach aus. Es musste eine Ersatzleitung gelegt werden. Seit Dienstagnachmittag funktioniert die Versorgung aber wieder, teilte die Telekom mit.