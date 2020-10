Würzburg: Prozess wegen sexuellen Missbrauchs eingestellt

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern sollte ein 61-jähriger Mann am Mittwoch vor dem Landgericht in Würzburg stehen. Jetzt wurde das Verfahren eingestellt. Der Grund: Der Angeklagte hat in der Nacht auf Mittwoch Suizid begangen. Das hat das Landgericht auf Nachfrage bestätigt. Der Angeklagte saß seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Er soll unter anderem Kinder zum Sex im Internet angeboten haben. Darunter auch seine damals elfjährige Ziehtochter an – zu Treffen kam es aber nicht. Die Lebensgefährtin des 61-Jährigen hatte das offenbar nicht mitbekommen. Zudem soll der Mann sexuelle Handlungen an dem Kind vorgenommen und das gefilmt haben. Normalerweise berichten wir nicht über Suizid oder Suizidversuche, es sei denn es besteht ein berechtigtes öffentliches Interesse. Wer Suizidgedanken hat, bekommt Hilfe unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/1110111. Hilfe gibt es auch online unter www.telefonseelsorge.de.