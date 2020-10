Würzburg: Corona – 16 neue Fälle in Stadt und Landkreis

Die Corona-Fälle in Stadt und Landkreis Würzburg steigen etwas schneller als in den vergangenen Tagen. Am Mittwoch meldet das Gesundheitsamt 16 neue Fälle. Zum Vergleich: Am Dienstag waren es sieben. Zehn der am Mittwoch neu aufgetretenen Fälle sind aus der Stadt Würzburg, sechs aus dem Landkreis. Mit den Neuinfektionen steigt auch die 7-Tage-Inzidenz in ganz Würzburg. In der Stadt liegt sie jetzt bei 23,46, im Landkreis bei 12,98. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an wie viele Corona-Neuinfektionen es gerechnet auf 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche gab. Der bundesweite Corona-Warn- und Alarmwert liegt bei 35, beziehungsweise 50. Ein Schüler der FOS/BOS in Würzburg wurde positiv auf Corona getestet. Sieben Lehrkräfte und 58 Mitschüler stehen unter Quarantäne und müssen zum Corona-Test. Nach derzeitigem Stand hat sich der Infizierte nicht in der Schule angesteckt.