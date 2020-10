Obernbreit: Bau einer 890 Meter langen Schallschutzwand an den Gleisen

Künftig sollen die Anwohner in Oberbreit vom Lärm vorbeifahrender Züge befreit werden. Daher baut die Deutsche Bahn auf der Bahnlinie Würzburg – Ansbach in Obernbreit eine 890 Meter lange und zweieinhalb Meter hohe Schallschutzwand. Diese beginnt im Westen vor dem Abzweig „Winterseitenweg“ und endet am östlichen Ortsende hinter den letzten Häusern der „Fichtenstraße“. Erste Vorarbeiten starten Mitte Oktober, die Hauptarbeiten beginnen im November und bis Dezember 2021 soll die Wand fertig gebaut sein. Der Bau wird teilweise vom Gleis aus erfolgen, wodurch sich zeitweilige Sperrungen tagsüber und in der Nacht nicht vermeiden lassen. Außerdem können insbesondere beim Bau der Fundamente für die Stützen der Schallschutzwand Baulärm und Staub nicht ganz vermieden werden. Die Bahn bittet dafür um Verständnis. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf rund drei Millionen Euro und werden aus Mitteln des Lärmsanierungsprogramms des Bundes finanziert.