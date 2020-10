Schweinfurt: Schüsse im Innenstadtbereich

In der Schweinfurter Innenstadt ist es am Dienstagnachmittag zu Schüssen gekommen. Anrufer alarmierten die Polizei darüber. Die Schüsse sollen laut Zeugen in der Landwehrstraße abgegeben worden sein. Dort traf die Polizei einen 20-Jährigen, der angab, die Schüsse hätten sich aus Versehen bei der Reinigung einer Schreckschusswaffe gelöst. Zeugenaussagen und die Überprüfung der Wohnung des Verdächtigen brachten aber andere Erkenntnisse. Gegen den 20-Jährigen wird jetzt ermittelt. Die Waffe und vorhandene Munition wurden sichergestellt.