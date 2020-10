Würzburg: Protest-Aktion des Öffentlichen Dienstes

Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes gehen am Donnerstagmittag in Würzburg auf die Straße. Der Grund: Sie sind verärgert, dass auch in der 2. Verhandlungsrunde von Bund und Kommunen die Arbeitgeber noch kein Angebot vorgelegt haben. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Angestellten im Öffentlichen Dienst eine Erhöhung des Lohns um 4,8 Prozent, mindestens aber um 150 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem sollen Auszubildende, Studierende und Praktikenten 100 Euro mehr Lohn erhalten. Aufgrund der Corona-Regeln kommen statt eines Demozuges 50 betriebliche Vertreter stellvertretend für ihre Belegschaften auf dem Unteren Markt zusammen. Teilnehmende kommen unter anderem vom Mainfrankentheater, den Stadtwerken, vom Jobcenter und von der Würzburger Straßenbahn. Die Aktion findet zwischen 12.15 und 12.45 Uhr statt.