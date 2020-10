Mainfranken: Urlauber aus Hotspots brauchen negativen Corona-Test

Wer in Bayern Urlaub machen will und aus einem deutschen Corona-Hotspot kommt braucht ab Donnerstag einen negativen Corona-Test. Das hat Ministerpräsident Söder am Mittwoch in München mitgeteilt. Hotspots sind Orte, an denen der bundesweit geltende Corona-Alarmwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche überschritten wurde. Welche Gebiete das sind, will das Gesundheitsministerium noch bekanntgeben. Wer aus einem Corona-Hotspot kommt und keinen negativen Corona-Test vorgelegt hat, darf nicht mehr in bayerischen Hotels übernachten.