Würzburg: Nordbad wird eingeweiht

Es ist ein Schwimmbad rein für Schulklassen und Vereine: Das Nordbad an der Wolffskeel-Realschule in Würzburg. Es wird am Donnerstag eingeweiht. Mit dabei sind unter anderem Oberbürgermeister Christian Schuchardt, Landrat Thomas Eberth und sein Vorgänger Eberhard Nuß. Im dem Schwimmbad sollen in Zukunft Schulklassen von städtischen und landkreisansässigen Schulen im Schwimmen unterrichtet werden, ab dem späten Nachmittag steht es dann jeweils Vereinen zur Verfügung. Das Becken hat eine Größe von 25 x 12,5 Metern. Das Schwimmbad ist barrierefrei und auch für Rollstuhlfahrer nutzbar. Insgesamt über acht Millionen Euro hat der Bau des Nordbads gekostet, unter anderem gefördert aus Mitteln des Freistaats. Die ersten Arbeiten hatten Anfang 2019 begonnen.