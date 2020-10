Würzburg: Studieren ist hier sehr günstig

In rund einem Monat startet das neue Semester an der Uni – und mit am günstigsten in ganz Deutschland ist die Uni Würzburg. Das zeigt ein aktueller Vergleich des digitalen Personaldienstleisters Zenjob. Der Semesterbeitrag für die Julius-Maximilians-Universität in Würzburg ist sehr günstig mit rund 140 Euro. In Hannover sind es etwa 300 Euro mehr – und damit der höchste Semesterbeitrag unter den 40 größten Unis in Deutschland. Auf Platz zwei und drei landen Braunschweig und Göttingen. Noch günstiger als Würzburg sind nur die Uni Erlangen-Nürnberg und die in Augsburg. Der Großteil der Unis hat die Beiträge jetzt erhöht – Hauptkostenfaktor ist oft das Semesterticket. Auch die Uni Würzburg verlangt jetzt 2,20 Euro mehr.