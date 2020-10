Marktheidenfeld: Weitere Sperrung der Ortsdurchfahrt

Seit Mitte August wird in der Ortsdurchfahrt Marktheidenfeld die Fahrbahn erneuert, jetzt tritt eine Änderung in Kraft: Ab Mittwoch wird ein neuer Abschnitt der B8 gesperrt sein. Betroffen ist der Abschnitt ab der Kreuzung Petzoltstraße bis vor der Einmündung Heckerstraße. Während der Sperrung sollen die Ampeln an der Kreuzung erneuert und barrierefrei umgebaut werden. Außerdem werden Kanal und Gasleitungen erneuert. Die Alte Mainbrücke bleibt nach wie vor voll gesperrt, hier werden die Arbeiten an der Asbestsanierung fortgesetzt. Der bereits sanierte Abschnitt zwischen der Kreuzung B8 / Georg-Mayr-Straße / Brückenstraße und der Zufahrt zum Kupsch-Markt wird jedoch wieder für den Verkehr freigegeben. Der Kreuzungsbereich an der Petzoltstraße wird für die Dauer der Sperrung nicht befahrbar sein. Um in die Altstadt zu kommen, wird die Einbahnregelung in der Brückenstraße umgedreht. Wie lange der Abschnitt gesperrt sein wird, ist aktuell nicht bekannt.