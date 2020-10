Basketball: Verletzungspech schlägt bei s.Oliver zu

Schock in der Vorbereitung für s.Oliver Würzburg: Hoffnungsträger Brekkott Chapman hat sich mitten in der Vorbereitung schwer verletzt. Der US-Amerikaner fällt mehrere Monate aus. Das schmerzt besonders, nachdem er in der bisherigen Vorbereitung einer der besten Punktesammler für den Basketball-Bundesligisten war. Bereits letzte Saison hatte der Flügelspieler nach einer Knieverletzung in seinem ersten Jahr für Würzburg lange aussetzen müssen. Die Würzburger Basketballer befinden sich aktuell in der Vorbereitung auf die neue Saison. Die startet für Würzburg am Sonntag in einer Woche, dem 18. Oktober, mit einem Auswärtsspiel in Ludwigsburg.