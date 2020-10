Unterfranken: Hoteliers kritisieren neue Corona-Regel

Wer in Bayern Urlaub machen will und aus einem deutschen Corona-Hotspot kommt, muss seit Donnerstag einen Corona-Test vorlegen. Der Unterfränkische Hotel- und Gaststättenverband kritisiert die neue Regel. Demnach würde man den Gastronomen und Hoteliers damit jetzt einen Haufen Arbeit aufhalsen – jeder neue Gast muss beim Einchecken abgefragt werden, ob er zum Urlaub machen nach Bayern kommt und ob er aus einem deutschen Corona-Hotspot kommt. Trifft beides zu, muss ein negativer Corona-Test vorgezeigt werden. Kommt man aber zum Arbeiten nach Bayern, gilt das nicht. Dann muss bestenfalls schriftlich vom Arbeitgeber bestätigt werden, dass es sich um eine Dienstreise handelt. Ein weiteres Problem der neuen Regelung sei, dass man nur den Wohnort der Gäste erfragt, nicht aber, wo sie zuletzt waren. Das heißt: Urlauber, die ihren Wohnsitz in Nicht-Corona-Hotspots können nach Bayern reisen, auch wenn sie zuvor in einem Hotspot-Gebiet zu Besuch waren. Mit der neuen Regelung erwarten die Hotels und Gaststätten in Unterfranken im Herbst viele Stornierungen und generell weniger Besucher. Stornierungen würde es auch jetzt schon für das kommende Wochenende geben.