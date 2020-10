Handball: Wölfe starten mit bis zu 1.000 Fans

Die Rimparer Handballer haben am Samstag ihre Heimpremiere in der neuen Saison der 2. Handball Bundesliga. Zu Gast ist dann der TV Hüttenberg. Nach der 21:24-Niederlage zum Saisonstart in Aue wollen die Wölfe nun die ersten Punkte einfahren. Dabei hoffen sie auf die Unterstützung der Fans: Auch wenn eine Genehmigung für bis zu 1.000 Fans in der s.Oliver Arena vorliegt, dürfen nur maximal 600 kommen. Ein Großteil davon werden Dauerkartenbesitzer sein. Man wolle das erlaubte Platzkontingent noch nicht gleich zum Saisonstart voll ausreizen, sondern erstmal Erfahrungen mit dem Hygienekonzept sammeln, so ein Sprecher der Wölfe. Zudem sind Karten vorab nur online verfügbar, eine Abendkasse gibt es nicht. Spielbeginn zwischen den Rimparer Wölfen und dem TV Hüttenberg ist am Samstagabend um 19.30 Uhr.