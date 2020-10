WÃ¼rzburg: Protest-Aktion von Verdi auf dem Unteren Markt

Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes haben sich am Donnerstagmittag zu einer Protest-Aktion in Würzburg getroffen. Mit selbst gebastelten Plakaten versammelten sich 50 Vertreter aus 23 Betrieben auf dem Unteren Markt. Zu der Aktion hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Aufgrund der Corona-Regeln war kein Demo-Zug möglich. Die Angestellten des Öffentlichen Dienstes sind verärgert, dass die Arbeitgeberseite auch in der zweiten Verhandlungsrunde noch kein Angebot vorgelegt hat. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Angestellten von Bund und Kommen eine Lohnerhöhung um 4,8 Prozent, mindestens aber um 150 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem sollen Auszubildende, Werkstudenten und Praktikanten 100 Euro mehr Lohn erhalten.

Weitere Bilder zur Meldung: