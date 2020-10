Würzburg: Elf neue Corona-Fälle in Stadt und Landkreis

Die Corona-Fälle in Stadt und Landkreis Würzburg steigen weiter nur langsam an. Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt elf Neuinfektionen. Sieben davon stammen aus dem Landkreis, vier aus der Stadt. Mit den neuen Fällen erhöht sich auch die 7-Tage-Inzidenz etwas. In Würzburg Stadt ist sie jetzt bei 26,59, im Landkreis bei 14,38. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an wie viele Corona-Neuinfektionen es gerechnet auf 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche gab. Der bundesweite Corona-Warn- und Alarmwert liegt bei 35, beziehungsweise 50. Update zur Situation in den Schulen in Würzburg: Nachdem an der FOS/BOS in Würzburg erneut ein Corona-Fall aufgetreten ist, mussten 58 Schüler zum Reihentest. Jetzt liegt das Ergebnis vor: Ein weiterer Schüler hat sich infiziert. Einen positiven Fall melden auch die Realschule Höchberg und die Mittelschule Heuchelhof. Betroffen ist jeweils ein Schüler. Auch im Rest Mainfrankens gibt es neue Corona-Fälle. In Main-Spessart einen, in Kitzingen drei.