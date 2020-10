In Giebelstadt ist ein sechsjähriges Kind von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Junge war am Mittwochnachmittag in der Ingolstädter Straße unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen. Da er zwischen zwei geparkten Autos durchging konnte ihn der 44-jährige Autofahrer zu spät sehen. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde dem Sechsjährigen das linke Schienbein gebrochen. Passanten und der Autofahrer leisteten Erste Hilfe, dann kam das Kind in die Uniklinik nach Würzburg.