Würzburg: Fahrraddieb in Untersuchungshaft

Weil ein 42-Jähriger in der Würzburger Innenstadt ein Fahrrad gestohlen hat, sitzt er jetzt in Untersuchungshaft. Bei dem Mann wurde nach der Tat weiteres Diebesgut sichergestellt, daher wurde er auf die Dienststelle gebracht und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag. Eine Würzburgerin hatte ihr Fahrrad am Barbarossaplatz abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Ein Mann trug es kurze Zeit später davon, wurde aber daraufhin von zwei Männern angehalten. Er flüchtete, aber konnte kurz darauf festgenommen werden. Der Ermittlungsrichter erließ gegen den Obdachlosen wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls in zwei Fällen Haftbefehl.