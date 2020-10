Unterfranken: Schulen weiter Probleme mit Digitalisierung

Die Corona-Krise und das damit verbundene Homeschooling hat Unterfrankens Schulen digitaler gemacht. Trotzdem sei die Ausstattung weiter schlecht. Das hat der Unterfränkische Lehrer- und Lehrerinnenverband auf Nachfrage erklärt. Demnach könnten zwei Drittel der Schüler in Unterfranken kein Homeschooling machen, wenn das wieder notwendig wäre. Die Gründe: Zu schlechtes Internet und fehlende Laptops. Ein ähnliches Bild zeige sich auch bei den Lehrern. Weil sie häufig keine Dienstlaptops haben, müssten sie ihre privaten Rechner nutzen. Das erlauben aber nicht alle Schulleiter, weil es zu Datenschutzproblemen kommen könnte. Auch fehle einigen Lehrern das Knowhow im Umgang mit Laptop, Tablet und Co. Darunter seien aber nicht nur ältere Pädagogen, sondern auch junge. Zudem würden Fördergelder von Bund und Freistaat nur sehr langsam an die Schulen fließen. Dadurch könne man fehlendes Equipment auch nicht von heute auf morgen anschaffen.