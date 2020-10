Unterfranken: Lehrerverband beklagt Notbetrieb an Schulen

Vor knapp einem Monat ist das neue Schuljahr gestartet. Der Unterfränkische Lehrer- und Lehrerinnenverband (ULLV) zieht jetzt eine erste Bilanz – und die sei erschreckend, denn an den Schulen in der Region herrsche Notbetrieb. Schuld ist laut ULLV die Corona-Situation mit Präsenz-Unterricht für alle und die damit verbundenen Hygieneregeln. Diese Regeln würden Schulen teilweise vor große Herausforderungen stellen – beispielsweise dann, wenn es nur kleine Klassenzimmer gibt und es schwierig ist, den Mindestabstand einzuhalten. Hinzu kämen noch weitere Probleme, die sich in den vergangenen Jahren entwickelt hätten. Dazu zähle laut ULLV der Lehrermangel. Dieser habe sich durch die Corona-Krise nochmals verschärft: Lehrer fallen teilweise aus, weil sie zu den Risikogruppen gehören. Mobile Reserven, die dann einspringen könnten, seien in ganz Unterfranken bereits verplant. Außerdem fehle an den Schulen weiter digitales Equipment.