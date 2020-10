Am Donnerstag ist ein 23-Jähriger in Main-Spessart bei einem Motorradunfall schwerverletzt worden. Der Mann war zwischen Lohr-Pflochsbach und Waldzell unterwegs, als er in einer Linkskurve ins Rutschen kam. Dadurch streifte er einen Bordstein und stürzte. Der 23-jährige Motorradfahrer erlitt mehrere Knochenbrüche und Prellungen. Er kam ins Krankenhaus. Das Motorrad ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.