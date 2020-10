Mainfranken: Anklage erhoben nach Razzia in Cannabis-Shops

Etwa ein Jahr nach einer Razzia in Cannabis-Shops in Würzburg und Schweinfurt hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage erhoben. Den Ladenbesitzern wird gewerbsmäßiger Drogenhandel vorgeworfen, der Verkauf an Minderjährige sowie Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und der Besitz einer verbotenen Waffe. Bei den Durchsuchungen der Geschäfte und Wohnungen wurden viele Beweise und Cannabisprodukte sichergestellt. Die Betreiber boten in den Läden und Online-Shops unverarbeitete Marihuanadolden und -blüten an – als Nutzblütentee bezeichnet. Dafür brauchen sie aber eine Erlaubnis. Untersuchungen ergaben außerdem einen THC-Gehalt von bis zu 0,3 Prozent. 0,2 ist der Grenzwert. Die Shops werben vor allem mit dem Wirkstoff CBD, der in Hanf enthalten, aber nicht berauschend ist. Ist neben CBD aber auch THC in Produkten enthalten, gelten strenge Vorgaben.