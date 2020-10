Mainfranken: Die Tafeln haben mehr Aufwand durch Corona

Die Tafeln in Würzburg, Kitzingen und Lohr kämpfen mit erheblichem Mehraufwand, um die Corona-Auflagen einzuhalten. Durch das intensive Lüften steigen vermutlich auch die Heizkosten um einiges, heißt es von der Tafel in Würzburg. Was die registrierten Kunden angeht, sind es hier mit rund 1.200 etwas weniger seit März. In Kitzingen und Lohr kommen hingegen jetzt mehr Menschen zur Tafel. In Lohr stieg vor allem der Anteil der Rentner auf inzwischen rund 30 Prozent. Hier werden aktuell auch Tafelbegleiter gesucht. Sie holen die Kunden von zuhause ab und begleiten den Einkauf bei der Tafel. Ein Auto wird gestellt, damit auch Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollatoren zur Tafel in Lohr kommen können.