Kürnach: 59-Jähriger durch Callcenterbetrug um Erspartes gebracht

Ein Mann aus Kürnach hat am Donnerstag durch einen Callcenterbetrug rund 20.000 Euro verloren. Der 59-Jährige wurde von angeblichen Polizeibeamten per Telefon dazu aufgefordert, Bargeld abzuheben und in einer Tüte vor sein Haus zu legen. Zuvor wurde ihm vorgegaukelt, dass ein korrupter Bankmitarbeiter das Geld des Mannes ins Ausland überweisen wolle. Den fünfstelligen Betrag sammelten die vermeintlichen Polizeibeamten am Donnerstagabend vor seinem Haus ein. Der Betrug flog erst auf, als der Mann sich bei der Polizei Unterfranken nach der Festnahme des Bankmitarbeiters erkundigen wollte. Nach Aussage des Mannes war der Geldabholer 1,60 Meter groß, 80-85 Kilogramm schwer, hatte kurze schwarze Haare und war mit einer schwarzen Jacke mit grauer Kapuze bekleidet. Er wurde von einem zweiten Mann begleitet. Die beiden Männer waren in einem silbergrauen Mercedes unterwegs. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in Kürnach am Donnerstag zwischen 15.30 und 18.30 Uhr etwas Verdächtiges gesehen haben. Tel. 0931/457-1732.