Würzburg/Main-Spessart: Stadtradeln endet am Freitag

Mit einer starken Beteiligung in Würzburg und Main-Spessart geht am Freitag das diesjährige Stadtradeln zu Ende. In Würzburg wurden durch rund 1.500 Radfahrer knapp 230.000 Kilometer auf dem Fahrrad gesammelt. Damit steht die Stadt auf Platz 150 von 1.482 Städten und Gemeinden im bundesweiten Wettbewerb. Mit dem Einsatz wurden in Würzburg 34 Tonnen CO2-Emissionen gespart. Das entspricht ungefähr dem CO2-Ausstoß von zehn Flugzeugen auf der Strecke von München nach New York. Im Landkreis Main-Spessart wurden rund 180.000 Kilometer gemeinsam gesammelt. Beim Stadtradeln sind die Teilnehmer dazu aufgerufen, so viele Fahrten wie möglich mit dem Rad zu bewältigen. Ziel ist es in erster Linie, die eigenen CO2-Emissionen sowie die der Kommune zu senken.