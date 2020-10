Würzburg: Corona – 13 Neuinfektionen in Stadt und Landkreis

Die Corona-Fälle in Würzburg Stadt und Landkreis steigen wie in den vergangenen Tagen weiter auf geringem Niveau. Das Gesundheitsamt meldet am Freitag 13 Neuinfektionen. Insgesamt wurden in dieser Woche aus ganz Würzburg 63 neue Corona-Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Freitag in Würzburg Stadt bei 27,36 und im Landkreis bei 17,25. Beide Werte sind weiter unter dem bundesweit geltenden Corona-Warn- und Alarmwert. Dieser liegt bei 35, beziehungsweise 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. In Kitzingen gibt es laut Landratsamt einen neuen Corona-Fall. Die Inzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 5,49. Aus Main-Spessart meldet das LGL sechs Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 16,65.