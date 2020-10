Ein Möbelgeschäft in Zellingen ist am Freitagmittag von der Feuerwehr evakuiert worden. Grund dafür war eine starke Rauchentwicklung am Dach des Gebäudes. Glücklicherweise stellte sich schnell heraus, dass es sich lediglich um Dampf aus dem Kamin handelte. Ein technischer Defekt habe zu der Rauchentwicklung geführt, so die Polizei Karlstadt. Personen wurden nicht verletzt und es entstand kein Sachschaden. Außerdem sei kein Rauch in die Verkaufsräume gedrungen.