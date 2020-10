Mit 51 Jahren Verspätung ist eine Postkarte im Kloster Schwarzach angekommen. Darüber hat das Kloster auf seiner Facebook-Seite berichtet. Auf ihre Reise ging die Karte in einem Gästehaus in Rom im April 1969. Absender waren eine Frau und vier Mönche, darunter unter anderem der prominente Benediktinerpater Anselm Grün. Er und ein weiterer Absender leben seit Jahren in der Abtei Münsterschwarzach. Warum die Karte so lange unterwegs war, konnte nicht geklärt werden.