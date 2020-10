Am späten Freitagabend ist es zu einem Brand in einem Nebengebäude in Steinfeld im Landkreis Kitzingen gekommen. In dem brennenden Schuppen waren vor allem Holz und Stroh gelagert. Die alarmierten Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. Deren Anwohner wurden vorsorglich evakuiert – verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt nach ersten Ermittlungen im fünfstelligen Bereich.