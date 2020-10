Nach einem Einbruch in einen Würzburger Friseursalon werden jetzt Zeugen gesucht. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Friseursalon in der Brücknerstraße kurz nach der Grombühlbrücke zu verschaffen. Sie ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab und gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo Würzburg zu melden.