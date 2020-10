Bischbrunn: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstagmorgen ist ein 46-Jähriger bei einem Verkehrsunfall bei Bischbrunn im Landkreis Main-Spessart ums Leben gekommen. Der 46-Jährige war nach ersten Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße von Rohrbrunn aus in Richtung Bischbrunn unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er - nach aktuellem Sachstand alleinbeteiligt - von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Für den 46-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt.