Am Samstagabend haben die Wölfe bei ihrer Heimpremiere mit 29:22 gegen den TV Hüttenberg gewonnen. Beim ersten Spiel zu Hause in der neuen Saison der 2. Handball Bundesliga konnte sich die Mannschaft auf die Unterstützung der Fans freuen – 600 Fans durften in die s.Oliver kommen. Das nächste Spiel für die Handballer aus Rimpar steht kommenden Samstag an – auswärts gegen den TV Großwallstadt. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.