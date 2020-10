Burgsinn: Brand in Wohnung

Am frühen Sonntagmorgen hat es in einer Wohnung in Burgsinn im Landkreis Main-Spessart gebrannt. Vermutlich ein technischer Defekt löste das Feuer in einer Küche im unbewohnten Dachgeschoss des Hauses aus. Die beiden Hauseigentümer bemerkten den Brand und konnten sich ins Freie retten. Ein Ausbreiten der Flammen konnte durch die alarmierten Feuerwehren verhindert werden. Die Hausbesitzer erlitten Rauchvergiftungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 80.000 Euro.