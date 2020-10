Kitzingen: Autofahrer fragt 12-Jährige erneut nach Nacktfotos

Am Samstagabend hat ein Unbekannter in Kitzingen ein 12-jähriges Mädchen sexuell belästigt. Im Bereich der Breslauer Straße wurde die 12-Jährige vom Fahrer eines weißen Pkws angesprochen und gefragt, ob sie Nacktbilder von sich anfertigen lassen würde. Das Mädchen vertraute sich ihrem Vater an, der die Polizei verständigte. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Der unbekannte Mann fuhr eine weiße Limousine, eventuell mit Kitzinger Kennzeichen mit dunkler Innenausstattung oder auffällig dunkler Verglasung. Er ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, hat eine muskulöse Statur und kurze braune Haare. Der Unbekannte trug einen Dreitagebart, eine Brille mit schwarzem Gestell und einen weißen Pullover. Zudem sprach er Deutsch ohne Akzent. Bereits vergangenen Samstag hat ein Unbekannter in einer weißen Limousine mit dunkler Innenausstattung oder auffällig dunkler Verglasung in der Armin-Knab-Straße in Kitzingen eine 12-Jährige nach Nacktfotos gefragt. Auch hier verlief die direkt eingeleitete Fahndung ergebnislos.