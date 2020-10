Sommerach: Verkehrsunfall endet in Körperverletzungsdelikt

Am Samstagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall bei Sommerach gekommen – anschließend zur Körperverletzung. Ein 65-Jähriger bog mit seinem Opel nach links ab und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Ford. Dieser konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der 29-jährige Beifahrer des Fords ging daraufhin den Unfallverursacher körperlich an, sodass dieser zu Boden ging und sich an der Hand verletzte. Der 65-Jährige und seine Beifahrerin sowie die vier Insassen des Fords – zwei Erwachsene und zwei Kinder - mussten mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Den 29-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren.