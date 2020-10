Würzburg: Körperverletzung – Tritt gegen den Kopf

Am frühen Sonntagmorgen sind in der Augustinerstraße in Würzburg mehrere Personen aneinandergeraten – es kam zur Körperverletzung. Zunächst gerieten ein 20-Jähriger und ein 19-Jähriger in einen körperlichen Streit. Die beiden Kontrahenten wurden voneinander getrennt. Doch kurze Zeit später entstand erneut ein Konflikt - diesmal zwischen den beiden ehemaligen Kontrahenten und einer anderen Gruppe. Der 20-Jährige und der 19-Jährige griffen einen 23-Jährigen der Gruppe an. Dieser stürzte zu Boden und wurde mindestens einmal von den Angreifern gegen Rücken und Kopf getreten. Die beiden jungen Männer erwartet nun eine Anzeige.