Kitzingen: Nach sexueller Belästigung wird nach Täter gesucht

Nachdem am Samstagabend eine 12-Jährige in Kitzingen erneut nach Nacktfotos gefragt wurde, geht die Polizei von einem Zusammenhang zu dem Vorfall vor einer Woche aus. Nach dem Unbekannten wird jetzt verstärkt gesucht. Der Mann fuhr eine weiße Limousine mit dunkler Innenausstattung oder auffällig dunkler Verglasung. Eventuell hat er ein Kitzinger Kennzeichen. Er ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, hat eine muskulöse Statur und kurze braune Haare. Der Unbekannte trug einen Dreitagebart, eine Brille mit schwarzem Gestell und einen weißen Pullover. Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel. 09321/141-0.