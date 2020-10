Zwei Verletzte und Schaden in Höhe von 100.000 Euro – das ist die Bilanz nach einem Brand in einem Wohnhaus in Burgsinn am Sonntagmorgen. Das Feuer hatte ein 69-jähriger Mann in seiner Dachgeschosswohnung entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die rückten an und löschten. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt am Herd des Mannes. Er und seine Frau erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus.