Würzburg/A3: Tunneltests zwischen Heidingsfeld und Randersacker

Auf der A3 zwischen Würzburg-Heidingsfeld und Randersacker kann es am Dienstagabend länger dauern. Grund sind Tests am Katzenbergtunnel. Dafür muss die Autobahnpolizei den Verkehr immer wieder kurz anhalten. Außerdem ist die Sicht zeitweise eingeschränkt. Für Tests der Lüftungsanlage wird nämlich Nebel in die Tunnelröhre geblasen. Das betrifft die Zeit zwischen 20 und 23 Uhr, in der die Technik der Süd-Röhre des Katzenbergtunnels auf den Prüfstand kommt. Das Ganze gehört zum millionenschweren Ausbau der A3. In fünf Jahren soll sie zwischen Würzburg und Nürnberg komplett sechsspurig ausgebaut sein.