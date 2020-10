Würzburg: Berufungsverfahren nach Volksverhetzung beim Fasching

Am Dienstag beschäftigt ein Fall von Volksverhetzung die Würzburger Justiz erneut. Dieses Mal muss das Landgericht im Berufungsprozess klären, ob die vier Angeklagten beim Faschingszug 2017 zu weit gegangen sind. Die drei Männer und eine Frau hatten sich damals in den Faschingszug gemischt und sollen gegen Flüchtlinge gehetzt haben. Es ging dabei unter anderem um die Darstellung von Menschen aus Syrien als eine Gruppe, die nur nach Deutschland komme, um Sexualdelikte zu begehen. Die Angeklagten im Alter zwischen 28 und 61 Jahren stehen der rechtsextremen Partei „Der dritte Weg“ nahe oder sind sogar Mitglied. Sie bekamen in erster Instanz Geldstrafen von bis zu 8.400 Euro. Die Staatsanwaltschaft will höhere Strafen.