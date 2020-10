Würzburg: 1.000 Zuschauer bei Heimspielen von s.Oliver Würzburg

Bis zu 1.000 Zuschauer sollen bei Heimspielen von s.Oliver Würzburg möglich sein. Dafür wurde nun einen Monat vor Saisonbeginn ein umfassendes Hygienekonzept bei den zuständigen Behörden eingereicht, so die Verantwortlichen des Basketball-Bundesligisten. Die Zuschauerzahl hänge natürlich auch von den aktuellen Inzidenzzahlen ab. Entscheidend für die Heimspiele am Wochenende sei das Infektionsgeschehen des jeweiligen Montags zuvor. Für Heimspiele unter der Woche gelte die Lage am Mittwoch der Vorwoche. Fans der Gastmannschaften sind aufgrund der Vorgaben der Behörden nicht zugelassen. In die Saison startet s.Oliver Würzburg am 7. November mit einem Heimspiel gegen ratiopharm Ulm.