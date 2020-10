Lkr. Main-Spessart: PKW verselbstständigt sich

In Fellen im Landkreis Main-Spessart hat sich am Freitagmorgen ein PKW selbstständig gemacht und einen Schaden von über 12.000 Euro verursacht. Der 36-jährige Autofahrer hatte seinen Suzuki mit laufendem Motor und angezogener Handbremse vor einem Anwesen in Fellen abgestellt. Kurz darauf war ein lauter Knall zu hören. Das Auto war einen Berg heruntergerollt und ist erst durch den Aufprall an einer Hauswand zum Stehen gekommen. Bei dem Vorfall wurden ein Jägerzaun, die Hausfassade und ein Gewölbekeller beschädigt.